فيديو جراف.. كيف ظهر عمر كمال بعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه ..تفاصيل

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة بصحبة المطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر عمر كمال مرتديا بدلة باللون الأبيض، بينما ظهرت شيماء المغربي مرتدية فستان باللون الأبيض، مع وجود بوكيه من الورد الأحمر في يد عمر كمال.

“مفيش مبروك”



على جانب أخر أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بحفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال بعد التحقيق معه منذ أيام بدعوى الإساءة إلى مصر بعد غنائه فى السعودية أغنية “بنت الجيران” ومع تغيير كلماتها.

وأكدت النقابة في بيان صحفي ، أنه تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وأن ما جاء عبر صفحة منسوبة له أمر غير حقيقى حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه، بشرط عدم نشر أي فيديوهات أخرى على سبيل المزاح.

يشار إلى أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين، بسبب حفل المطرب عمر كمال ، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بسبب أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، ونشبت الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد انقضاء الحفل، الذي قام فيه المطرب باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمر وحليب».

وشارك الفنان عمر كمال، متابعيه صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.