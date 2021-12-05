يوم رياضي للطلاب ذوى الهمم بـ تجارة جامعة عين شمس

أقامت كلية التجارة جامعة عبن شمس اليوم "الأحد" الموافق 5 ديسمبر 2021 يوماً رياضياً للطلاب ذوى الهمم بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

أقيم اليوم الرياضي تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة، د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، د خالد قدرى عميد الكلية، د ممدوح عبدالعليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت اشراف د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة وذلك بالتعاون مع إتحاد طلاب كلية التجارة.



وشهد اليوم الرياضى إقامة العديد من المنافسات بين الطلاب ذوى الهمم فى العديد من الالعاب مثل كرة تنس الطاولة، وكرة السرعة، ورفع الاثقال، وغيرها من الالعاب.

كما شهد اليوم الرياضى ايضا قيام د خالد قدرى، ود ممدوح عبد العليم، ود. حنان حسين بتكريم الطلاب المميزين الذين حققوا انجاز رياضيا فى مختلف المجالات الرياضية ورفعوا اسم جامعة عين شمس وكلية التجارة عاليا.



وأعرب د خالد قدرى عن فخره واعتزازه بأبناء الكلية من ذوى الهمم الذين يحققون العديد من النتائج فى مختلف المجالات، وهو ما يثبت مدى قدراتهم على تحدى الصعوبات والتفوق بشكل مميز.



وأشار إلى أن الجامعة تحت قيادة د محمود المتينى تساند أبنائها الطلاب ذوي الهمم وتدعمهم دائمًا في كافة الأنشطة.



وفى نهاية اليوم الرياضى تم تكريم الطلاب وهم

1. الطالب / محمد اللقانى - الحصول على المركز الثانى فى بطولة العالم للكارتيه.

2. الطالبة / فاطمة احمد - الحصول على المركز الثانى فى بطولة العالم للكارتيه.

3. الطالب / عبد الرحمن عصام محمد - الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجامعات رفع أثقال.

4. الطالب / فارس محمد نصر - الحصول على المركز الثالث فى بطولة الجامعات - جرى.

5. الطالب / احمد سيد حسن محمود - الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجامعات - تنس طاولة.

6. الطالب / تقى شريف لطفى - الحصول على المركز الاول فى بطولة الجامعات - وثب طويل.

7. الطالب / باهر عيسى محمد - الحصول على المركز فى الثالث فى بطولة الجامعات - تنس طاولة.

8. الطالب / محمد خالد ابراهيم - الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجامعات - جرى.

9. الطالب / محمد سيد فرغلى - الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجامعات - العاب قوى.

10. الطالب / محمد رفعت عز الدين - الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجامعات - جرى.

11. الطالب / يوسف خالد حسنى - الحصول على المركز الأول فى بطولة ابو ظبى - جمباز.

12. الطالبة / مروة عثمان رمضان - الحصول على المركز الاول فى بطولة الجمهورية - سباحة - باراتريثلون.

13. الطالبة / اسماء جمعة فرغلى – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجامعات – رمح.

14. الطالب / هشام محمد عبدالسلام – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجمهورية – سباحة.

15. الطالب / عبد الرحمن محمود بهجت – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجامعات – تنس طاولة.

16. الطالب / كريم سيد فتحى جوده – الحصول على المركز الأول فى بطولة القاهرة للكاتا.

17. الطالب / محمد حسين احمد – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجامعات – رفع أثقال.

18. الطالب / محمد مختار عبد الرحيم – الحصول على المركز الثانى فى بطولة الاولمبياد – رفع اثقال.

19. الطالبة / ناريمان محمد عبد المعبو – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للكارتيه.

20. الطالب / محمود منصور الانصارى – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجامعات – العاب قوى.

21. الطالب / محمد حسين عدلى – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجامعات – رفع اثقال.

22. الطالب / عبدالرحمن رضا فرج السيد – الحصول على المركز الاول فى بطولة القاهرة للكاتا.

23. الطالب / صبحى ايمن صبحى – الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية / مدارس – رفع اثقال.

24. الطالب / على مجدى على – الحصول على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية / مدارس – جرى.

25. الطالب / معاذ مصطفى كامل ابراهيم – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجمهورية / مدارس – رفع اثقال.

26. الطالب / يوسف محمد سليمان – الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية / مدارس – جرى.

27. الطالب / كريم عمرو عبدالدايم – الحصول على مركز فى بطولة الجمهورية / مدارس – كرة القدم.

28. الطالب / احمد سيد فرغلى محمد – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجمهورية / مدارس – العاب قوى.

29. الطالب / كريم جمال حسنى – الحصول على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية / مدارس – جرى.

30. الطالبة / جيوماية عماد – الحصول على المركز الاول فى بطولة الجمهورية / مدارس – جرى.