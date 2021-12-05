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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس الـ 72 ساعة القادمة
طقس الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الـ 72 ساعة القادمة، سوف يشهد موجة أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها تفاوت أيضا في درجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شوائب عالقة وأتربة

ويكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، خلال ساعات الليل، باردا على جميع أنحاء البلاد، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود أتربة عالقة في خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، تكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على مدار ساعات النهار، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

أمواج عالية وأمطار

وعن فرص سقوط الأمطار خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، غدا الاثنين، وتمتد فرص الأمطار، بعد غدا الثلاثاء، إلى أقصى مناطق غرب البلاد، ويوم الأربعاء تصل الأمطار مدن السواحل الشمالية وتكون أمطار  متوسطة إلى خفيفة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، من الملاحة البحرية في البحر المتوسط، يومي الثلاثاء والأربعاء، تكون الملاحة مضطربة وسرعة الرياح تصل لـ 65كم/اساعة وارتفاع الموج يصل لـ 5 أمتار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 22 لـ 20 درجة.
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 لـ 20 درجة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 26 لـ 27 درجة.
شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 لـ 20 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 22 لـ 20 درجة.

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