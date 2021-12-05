توصيل المرافق بالاشتراطات البنائية الجديدة في دمياط.. تفاصيل

محافظة دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اللواء إيهاب عبيد مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة لأعمال البناء بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد شاكر قائد قطاع تراخيص وتفتيش ومتابعة الجيش الثانى الميدانى.

تناول اللقاء، الذى حضره إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة،، مناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بما تشمله من ضوابط محددة لاستصدار تراخيص البناء، وسُبل البت فى الطلبات المقدمة لإدخال المرافق فى ضوء تلك المنظومة، هذا إلى جانب مناقشة إجراءات مطابقة طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج ١٠..

كما بحثت "المحافظ" الموقف الحالى لعملية فحص رخص البناء لتطبيق المنظومة التطبيق الأمثل بالتعاون بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائى وفقاً لرؤية الدولة فى هذا الشأن..

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