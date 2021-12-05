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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ممدوح عن فيلم أبو صدام: تدربت 7 أيام على قيادة التريللا.. فيديو

محمد ممدوح
محمد ممدوح

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن منح الفنان محمد ممدوح، جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية.

 

وتحدث محمد ممدوح، عن فيلمه الجديد "أبو صدام"،  خلال لقائه على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا: "قيادة التريللا كانت صعبة لكن تعودت عليها.. وفضلت اتدرب 7 أيام على قيادتها".

 

وأضاف محمد ممدوح: "الاختلاف حاجة جميلة، وورق الفيلم مختلف.. وشوفت الفيلم كنوع من التحدي، وقرأت ورق الفيلم لقيت فيه حاجة كويسة جدا".

 

وأشار إلى أن ورق الفيلم هو الذي يفرض عليه المعطيات"، مردفا: "الفنان أحمد داش بذل مجهودا عظيما في الفيلم".

 

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