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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة متعلقات سائق توك توك

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة متعلقات سائق توك توك بالإكراه.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته واستوقفه أحد الاشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم.

وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته وإستولى منه على هاتفه المحمول- مبلغ مالى - ساعة يـد كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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