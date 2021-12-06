دار الإفتاء: عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته

قالت دار الافتاء إن عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته.



واوضحت دار الإفتاء إن تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم «كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرام» (رواه مسلم). فهذه النصوص تدل على تحريم شُرْبها؛ لشدة الوعيد فيها.

وكان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قال إنه يرفض تناول الخمور بشكل قاطع، مؤكدًا اتباعه للنظام الصحي في طعامه وأسلوب حياته.

وأكدت دار الإفتاء ، إذا كان الشرع الشريف أَمَرنا بعدم فِعْل المحرمات -التي منها شُرْب الخمر-؛ فإنَّ ذلك يَحْصُل أيضًا بتَرْك الشيء المُحرَّم وعَدَمِ القَصْد إليه؛ فالمسلم يَخْرُج من عُهْدِة النهي بتركه وعدم القَصْد إليه.

وأضافت: الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر التي أناط الله سبحانه وتعالى أفضلية أمة الإسلام بها في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]؛ إنما يكونا بالوسائل الشرعية والقانونية المُقَرَّرة، والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعراف.

وفي مقابلة أجراها مع قناة «إم بي سي مصر» أكد محمد صلاح: "لم أرغب يومًا في شرب الخمر، ولا أرغب في التفكير في هذا السؤال كثيرًا".

وأضاف: "أتعرض لهذا الموقف كثيرًا في الحفلات، لكن الناس هنا لا يضغطون عليك من أجل القيام بشئ ما، ولم أتعرض أبدًا لأي ضغط بضرورة شرب هذه الأشياء في أي موقف، لأنني داخليًا لا أرغب في تجربتها".

وتابع: "أشعر أنها ليست شيئًا كبيرًا كي أفعلها".

وأوضح:" أنا شخص هادئ الطباع، كلما كنت بعيدًا عن الناس كلما كانت الأمور أهدأ ويعمها السلام، بالطبع هناك أصدقاء لي من الجنسين، لكن في النهاية أنا شخص هادئ، وزوجتي تتفهم ذلك جيدًا، وأفضل الجلوس في المنزل جدًا، أخرج من وقت لآخر، لكن لا أمتلك الكثير من الوقت للتنزه، أقضي أغلب وقتي بين المنزل والنادي".

وأتم: "لا أتناول البيتزا، أفضل الأكل الياباني، أقوم بمشاركة أكلاتي على إنستجرام.. مثل السوشي، والأكل الصحي للغاية".