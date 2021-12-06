البرازيل تسجل 66 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 4844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و66 حالة وفاة بالفيروس.

فيما اعتبر مستشار مدير منظمة الصحة العالمية بيتر سينجر أنه من المبكر الحديث عن عدم فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال سينجر "ينبغي تعميم التطعيم في العالم لمنع الفيروس من الانتشار وظهور متحورات جديدة، ولا يمكن لآلية كوفاكس أن توزع اللقاحات إن لم تكن اللقاحات متوفرة".

وأضاف سينجر "لسنا متأكدين أن مصدر أوميكرون هو جنوب أفريقيا، بل تم اكتشافه هناك بفضل تقدم الطب في هذا البلد، وما يقلقنا بشأن أوميكرون هو عدد التحولات التي مر بها وعدم معرفتنا بحدة أعراضه".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لايجب أن ينجر العالم وراء حالة الذعر التي قد ينتج عنها ازمات أكبر من المتغير ذاته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

