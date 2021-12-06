أخبار التكنولوجيا| يوتيوب يعلن شروط الربح لمنشئي المحتوى في مصر والدول العربية.. وخدمة تصليح جوجل تقوم بتسريب صور المستخدمين

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أعلن موقع يوتيوب عن إطلاق صندوق تمويل عالمي بقيمة 100 مليون دولار لتمويل منشئ المحتوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يقومون بإطلاق الفيديوهات الخاصة بهم على ميزة YouTube Shorts الشبيهة بتطبيق تيك توك وميزة ريلز في إنستجرام.



كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية ستطلق هاتف الفئة المتوسطة Redmi 10 من خلال علامتها الفرعية ريدمى مع بداية العام المقبل 2022، حيث سيقدم الهاتف أداء كبيرا بفضل المعالج القوى وعدد من الإمكانات المتميزة والذى يعتبر نسخة جديدة من الهاتف صادرة بترقيات وتحسينات كبيرة.



تستعد شركة هواوى الصينية إطلاق نظام تشغيلها Harmony OS عالميا خلال الأسابيع المقبلة، حيث أكد مسئول تنفيذى في الشركة إطلاق النظام في السوق الأوروبية في بداية العام المقبل 2022 .



كشفت تسريبات أول صور لساعة جوجل الذكية القادمة، والتى ستصدر تحت اسم Google Pixel Watch ، حيث تعمل شركة جوجل على تطوير نظام الساعة من فترة طويلة، ومن المتوقع أن تقدم الصورة نقلة كبيرة في المواصفات والميزات التى تصدر بها الساعات الذكية.



يبدو أن شركة أوبو الصينية تجهز للدخول في سباق الهواتف الذكية في 2022 بقدرات وإمكانات كبيرة لم يتم تقديمها قبل ذلك في أى هاتف ذكي، حيث تعمل الشركة على إصدار تقنية الشحن السريع بقدرة تصل ل 150 واط في هواتفها القادمة.



كشفت تقارير أن خدمة إصلاح الهواتف الذكية التابعة لشركة جوجل قد قامت باختراق هواتف المستخدمين وتسريب الصور والمحتوى الموجود بداخل الهواتف، الأمر الذى لاقى انتقادات عديدة من قبل المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية بدأت في تنفيذ عدد من الخطوات التى كانت أعلنت عنها لحماية لأطفال من الاعتداءات الجنسية، وستقوم الشركة بإرسال تحذيرات لهواتف الأطفال والمراهقين بشأن أى صور أو فيديوهات أو أى محتوى مسئ قد يعرضهم للخطر .



أعلن تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، أنه يعمل على تطوير ميزات جديدة مثيرة للاهتمام، تتعلق بالرسائل الصوتية إذ سيحصل مستخدمو التطبيق على أندرويد قريبا على رسائل صوتية معاد تصميمها إلى جانب ميزة إضافية لمراجعة الرسائل قبل مشاركتها.



اتهم عدد من الموظفين السابقين في شركة جوجل الأمريكية، الشركة بإساءة معاملتهم وإجبارهم على تخطي أخلاقيات الشركة وقيمها، والموافقة على تمرير إجراءات من شأنها التعارض مع مبادئ الشركة.