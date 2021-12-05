واتساب يطرح ميزة جديدة "للرسائل الصوتية".. تعرف على آخر التطورات

أعلن تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، أنه يعمل على تطوير ميزات جديدة مثيرة للاهتمام، تتعلق بالرسائل الصوتية إذ سيحصل مستخدمو التطبيق على أندرويد قريبا على رسائل صوتية معاد تصميمها إلى جانب ميزة إضافية لمراجعة الرسائل قبل مشاركتها.



ووفقا لموقع الويب المستقل "Wabetainfo"، يختبر ميزة متعلقة بالملاحظات الصوتية على مدار الأشهر الستة الماضية، والتي تضيف تجربة فريدة لخاصية الرسائل الصوتية بالتطبيق، بفضل واجهة جديدة تتيح للمستخدم رؤية أشكال الموجات الصوتية في الوقت الفعلي لتشغيل الملاحظات في فقاعات الدردشة.

واتساب يطرح الموجات الصوتية لفقاعات الدردشة



ويمكن لمختبري النسخة التجريبية التي تحمل الإصدار رقم 2.21.13.17 على هواتف أندرويد، رؤية أشكال الموجات الصوتية في الدردشة، ولكن كان ذلك لفترة مؤقتة حيث قام واتساب بتعطيل هذه الميزة بعد التحديث الجديد.

وأشار موقع الويب المتخصص في أخبار واتساب، إلى أن تطبيق الدردشة العالمى أتاح اليوم، التخطيط الجديد الذي يوفر الأشكال الموجية للرسائل الصوتية، لمختبرى الإصدارات التجريبية على نظامى التشغيل iOS و أندرويد، وأوضح أنها لن تكون متاحة فى الوقت الحالى لجميع مستخدمي واتساب ولكن سيتم طرحها في تحديث مستقبلي.

أشكال الموجات الصوتية في دردشة واتساب



وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "wabetainfo"، علامات موجات صوتية متحركة في فقاعات الدردشة على غرار خاصية مشابهة على إنستجرام، وكما سيتيح التطبيق للمستخدمين رؤية تلك الموجات الصوتية فى نفس توقيت التسجيل، والتى تتوفر حاليا لعدد محدود من مختبري الإصدارات التجريبية رؤيتها في الوقت الحالى.

وأوضح الموقع المتخصص بأخبار واتساب، أنه عند تمكين الميزة الجديدة لحساب واتساب الخاص بك، ستتمكن من رؤية أشكال الموجات الصوتية لملاحظاتك الصوتية، ولكنها قد لا تظهر عند تلقي ملاحظة صوتية من حساب آخر يستخدم إصدار قديم من WhatsApp.

الجدير بالذكر أن واتساب يختبر ميزة أخرى تتعلق بالرسائل الصوتية، والتي ستتيح للمستخدمين في تحديث مستقبلي القدرة على الاستماع إلى الرسالة الصوتية المسجلة قبل إرسالها، وكما سيتيح للمستخدم إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية وسماعها قبل الإرسال.