عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يطرح ميزة جديدة "للرسائل الصوتية".. تعرف على آخر التطورات

واتساب
واتساب

أعلن تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، أنه يعمل على تطوير ميزات جديدة مثيرة للاهتمام، تتعلق بالرسائل الصوتية إذ سيحصل مستخدمو التطبيق على أندرويد قريبا على رسائل صوتية معاد تصميمها إلى جانب ميزة إضافية لمراجعة الرسائل قبل مشاركتها.


ووفقا لموقع الويب المستقل "Wabetainfo"، يختبر ميزة متعلقة بالملاحظات الصوتية على مدار الأشهر الستة الماضية، والتي تضيف تجربة فريدة لخاصية الرسائل الصوتية بالتطبيق، بفضل واجهة جديدة تتيح للمستخدم رؤية أشكال الموجات الصوتية في الوقت الفعلي لتشغيل الملاحظات في فقاعات الدردشة.

 

ميزة جديدة في واتساب متعلقة بـ"ردود الفعل"

تحذير للملايين من مستخدمي واتساب: عملية احتيال جديدة تتسبب في اختراق حسابك أو إغلاقه للابد

 

واتساب يطرح الموجات الصوتية لفقاعات الدردشة


ويمكن لمختبري النسخة التجريبية التي تحمل الإصدار رقم 2.21.13.17 على هواتف أندرويد، رؤية أشكال الموجات الصوتية في الدردشة، ولكن كان ذلك لفترة مؤقتة حيث قام واتساب بتعطيل هذه الميزة بعد التحديث الجديد.

وأشار موقع الويب المتخصص في أخبار واتساب، إلى أن تطبيق الدردشة العالمى أتاح اليوم، التخطيط الجديد الذي يوفر الأشكال الموجية للرسائل الصوتية، لمختبرى الإصدارات التجريبية على نظامى التشغيل iOS و أندرويد، وأوضح أنها لن تكون متاحة فى الوقت الحالى لجميع مستخدمي واتساب ولكن سيتم طرحها في تحديث مستقبلي.

أشكال الموجات الصوتية في دردشة واتساب


وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "wabetainfo"، علامات موجات صوتية متحركة في فقاعات الدردشة على غرار خاصية مشابهة على إنستجرام، وكما سيتيح التطبيق للمستخدمين رؤية تلك الموجات الصوتية فى نفس توقيت التسجيل، والتى تتوفر حاليا لعدد محدود من مختبري الإصدارات التجريبية رؤيتها في الوقت الحالى.

وأوضح الموقع المتخصص بأخبار واتساب، أنه عند تمكين الميزة الجديدة لحساب واتساب الخاص بك، ستتمكن من رؤية أشكال الموجات الصوتية لملاحظاتك الصوتية، ولكنها قد لا تظهر عند تلقي ملاحظة صوتية من حساب آخر يستخدم إصدار قديم من WhatsApp.

الجدير بالذكر أن واتساب يختبر ميزة أخرى تتعلق بالرسائل الصوتية، والتي ستتيح للمستخدمين في تحديث مستقبلي القدرة على الاستماع إلى الرسالة الصوتية المسجلة قبل إرسالها، وكما سيتيح للمستخدم إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية وسماعها قبل الإرسال.

واتساب WhatsApp ميزات جديدة الرسائل الصوتية الموجات الصوتية

موضوعات متعلقة

جربها بهاتفك الآن.. 5 حيل خفية في فيسبوك لا يعلمها معظم المستخدمين

أفضل تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية لعام 2021

احذفها بسرعة.. جوجل تحظر 10 تطبيقات شائعة من أندرويد

خطوات استرجاع حساب فيسبوك المقفول أو المخترق

ترشيحاتنا

تحويل مسار .. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

إيهاب جلال: الإضافات الجديدة سيكون لها دور مع بيراميدز في الكونفدرالية

الأهلي يعلن مفاجأة لبطل سباحة من ذوي الهمم بعد مناشدته لـ السيسي.. فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

لماذا قدم سفير أمريكا الجديد أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل قبل الموعد المحدد؟

مصدر قلق.. تحذير عاجل من مكتشف سلالة أوميكرون الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

ايقافات وغرامات بالجملة..قرارات عاجلة من لجنة المسابقات بالقسم الثاني.. تعرف عليها

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

نهاية الاحتكار.. قرار جديد بشأن صناعة السجائر في مصر.. تفاصيل

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

نجوم في حضرة الرئيس وذوي الهمم.. الظهور الثاني لـ إيمان الحصري.. السيسي يواسي دنيا سمير غانم ويشكرها.. كوميديا أشرف عبد الباقي ومصطفى شعبان تزين الاحتفالية.. وظهور خاص لـ عمر خيرت

5 ساعات من الحب المتبادل.. ذوو الهمم في كفالة الرئيس الإنسان.. ضحك ولعب وجد وحب وأمنيات تتحقق باحتفالية قادرون باختلاف.. والسيسي للأطفال: بحبكم كلكم

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

فيديو

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الطفل الباكي.. محمود قطع قلوب المصريين وأمه: ارموه في الشارع.. فيديو

بدايات رومانسية ونهايات مأساوية.. زواج وطلاق النجوم في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ