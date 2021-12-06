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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نداء عاجل من مصلحة الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

تهيب مصلحة الضرائب المصرية بممولي مأمورية الاستثمار  بالقاهرة  وبخاصة  شركات المنطقة الحرة    الملزمة  بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها الخامسة ،  والتى تبدأ اعتبارا من ١٥ ديسمبر الجارى ، ضرورة الإسراع  بالتوجه إلى مأمورية الاستثمار بالقاهرة  قبل هذا التاريخ  ، لاستكمال إجراءات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية .

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وأوضح بيان للمصلحة أنه سبق وأن  أصدرت  المصلحة  قرارا رقم (443) لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة  ،  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من 15ديسمبر الجارى .

كما أن المصلحة قامت من خلال  الرابط التالى على موقع مصلحة الضرائب المصرية 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services

بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم (443 ) لسنة 2021 عن طريق  إدخال رقم التسجيل الضريبى  الخاص بهم  التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد بيان المصلحة  أن هذه الشركات   يمكنها التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥  والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة و الذى يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

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