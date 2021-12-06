خالد الحسينى: انجزنا 95% بالمبانى الحكومية وتأمين العاصمة بـ6 آلاف كاميرا متطورة ودرون للمراقبة

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، أنه وصلت نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى إلى 95% فى جميع المباني الحكومية، كما قدرت تكلفة الإنشاءات والبنية التحتية بـ 50 مليار جنيه، بخلاف قيمة الأرض التى تصل إلى 14 مليار جنيه، ودفعتها كلها بالكامل شركة العاصمة الإدارية.

وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، تعد العاصمة الإدارية باكورة 14 مدينة تبنيها مصر، وستتم مراعاة المعايير والاشتراطات التى تجعلها مدينة ذكية مقامة على أحدث المعايير والتقنيات الذكية، مشيراً إلى أنه تم تركيب أكثر من 6 آلاف كاميرا لتأمين العاصمة الإدارية، متطورة ومزودة بوسائل للتتبع وحفظ الصور والوجوه، فى محاولة لرفع درجات الأمان داخل العاصمة، بجانب تواجد أعداد من طائرات الدرون للمراقبة، والتعامل السريع مع الحوادث، والتى ترتبط بمركز تحكم وسيطرة أمنى.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، التشغيل والصيانة تساوى فى أهميتها الإنشاءات والتنفيذ لذلك تم الاهتمام بآليات الصيانة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم ابرام عقود صيانة وتشغيل مع العديد من الشركات لصيانة ومتابعة التشغيل.