من الأغرب.. 5 فساتين أثاروا الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء ، مساء أمس ، حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائيالدولي.



وظهرت بعض النجمات باطلالات غريبة ومثيرة للجدل ، وكانت على رأسهم الفنانة هنا شيحة، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأسود ذات القماش الستان وفتحة من الساق والظهر ، ومكشوف الصدر، وهو ما جعل اطلالتها مثيرة ، وكشفت في نفس الوقت عن جمالها وأناقتها.

كما كشفت إطلالتها عن وزنها المثالى ، وهو ما علق متابعيها على السوشيال ميديا بأنه الفستان الأكثر غرابة بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور النجمات اللاتي اثار الجدل باطلالتهم الغريبة…



حفل ختام مهرجان القاهرة

وكانت قد قررت إدارة مهرجان القاهرة، عرض الفيلم الفائز بجائزة بالهرم الذهبي بمسرح النافورة بعد انتهاء حفل الختام.



كما كشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام، والذي تمثل في حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوان توفيق وكان لهما دور في توزيع الجوائز".

3C2D7CF5-FBEB-4F45-9916-2CDEAED8DAE0

3D7270AE-5BCE-4B01-93FA-79CEFDD6C1CC

0D72E00C-90F8-4B8F-824F-ACA66BB2C228

2E4723BE-23C8-4774-9316-1EFC00FA1ADF

1AB29D60-1AE8-4269-A60E-84178E70DE36

11F650E9-2E2A-4B4C-87C2-7E35B96E00C8

CEB411BC-91D3-4C51-82B7-5C0DA02F8FEF