عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبعاد ثلاثية لإضافة حيوية على الفهد الراكض .. 3 مراحل شكلت هوية شارة جاجوار

شارة جاجوار الشهيرة
شارة جاجوار الشهيرة

تعد شارة شركة جاجوار  للسيارات من أبرز العلامات التجارية التي تلفت الأنظار إليها، ومن الأيقونات الفنية المميزة في عالم السيارات، إذ سرعان ما تميز السيارة بنظرة واحدة إلى النمر المرقط.

تم تصميم شارة جاجوار  لتوضيح القيم الأساسية التي تؤمن بها العلامة التجارية الفاخرة التي تركز على الأداء العالي، وهي تتلخص في "الرشاقة على الطريق والأناقة في التصميم والأداء العالي والقوة والطموح للقفز إلى الأمام"، واستلهمت جاجوار شعار الفهد الواثب ووضعته على واجهتها لتلخيص كل استراتيجياتها وطموحاتها.

تأسست شركة جاجوار  موتورز للسيارات الفاخرة في عام 1922 بالمملكة المتحدة، واشتهرت بتقديمها للموديلات الراقية، خلال تاريخها، كانت جزءًا من BMC و فورد ، وأخيرًا تم شراؤها من قبل لاند روفر في 2013. لتكون باسم مجموعة جاجوار لاند روفر المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية.

 

فترة 1945-2001

تم تقديم شعار جاجوار ذو الفهد المتوثب في عام 1945. كانت النسخة الأولى مشابهة جدًا للشعار الموجود حاليًا على واجهات السيارات، كان الشعار بالتحديد الأسود، وكان به كلمة جاجوار مكتوبة بأحرف كبيرة تحتها، معلون العلامة النصية أخضر داكن.

بينما جاء الإصدار الثاني من شعار جاجوار ليعطي بعض التفاصيل الحيوية للفهد المستعد للقفز، تم تقريب تقليل الزوايا الحادة لإعطاء الحيوان مظهرًا أكثر طبيعية. تمت أيضًا إضافة تفاصيل صغيرة مثل الأذن، وأصبحت العلامة النصية سوداء اللون وليست خضراء وأصبحت خطوط الفهد أرق وأكثر انسيابية ونعومة وكأنها تعطيه مظهر ثلاثي الأبعاد.

 

فترة 2001-2012

كان شعار جاجوار الثالث بتعديل بسيط وإضافة رتوش خفيفة على ألأصل، من خلال تعديل الألوان، أصبحت الشارة تحمل الألوان الأبيض والأسود فقط، ومن خلال إعادة رسم الفهد أصبح بمظهر وشكل عصري وأكثر تحديدًا وبينما تحولت الحروف إلى فونت sans-serif

 

فترة 2012 -2021

كان التغيير الأكثر عصرية وشمولية حيث أصبح الفهد ثلاثي الأبعاد باللون الرمادي الفضي مع العلامة النصية بلون فضي جريء وخط أكثر جرأة يحتل مساحة أوسع في الشعار. اللون الرمادي للشعار متدرج لإبراز الشكل ثلاثي الأبعاد، وهو ما أضفى عليه أناقة ورقي وأيضا ديناميكية وحيوية تتناسب مع حركة الفهد الراكض.

 

جاجوار BMC فورد لاند روفر جاجوار لاند روفر تاتا موتورز تاتا موتورز الهندية الفهد

موضوعات متعلقة

مانهارت تودَّع محركات V8.. وتحول مرسيدس C63 S إلى CR 700

فرامل بطيئة.. فورد تستدعي 115 ألف مركبة برونكو واسكيب موديل 2021 بسبب عيوب صناعة

فولفو تكشف عن Embla الكهربائية بديلة XC90

تصميم هجومي .. تويوتا تبدأ الإنتاج التجاري لـ "تندرا 2022"

قريبا.. سكودا تتخلى عن طراز أوكتافيا وتستبدله ببديل كهربائي

أبرزهم بوجاتي فيرون الخارقة.. أسرع سيارات في العالم

مستوحاة من الفورمولا E.. نيسان تكشف عن آريا كونسيبت الكهربائية للسباق

مصابيح أكثر نحافة وعدوانية.. لقطات مسربة لمرسيدس E كلاس موديل 2024

ترشيحاتنا

عند اختلاف الزوجين.. دار الإفتاء توضح لمن تكون ولاية الإنجاب

بعد عرض حالته في "صالة التحرير".. "حماة الوطن" يستجيب لعلاج الطفل يوسف

قادرون باختلاف |إنسانية السيسي مع ذوي الهمم تلقى إشادة حقوقية واسعة

أزهري: صالحون جربوا قراءة سورة يس فوجدوا فيها نفعا وخيرا كثيرا

إيران.. انفجار هائل في خط أنابيب غاز جنوب طهران|فيديو

كأس العرب.. موريتانيا تهزم سوريا 2 / 1 في الوقت القاتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

طارق شوقي : جهود تطوير المناهج توائم متطلبات سوق العمل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

انتشار أمنى مكثف .. شلل مرورى فى شوارع وكباري وسط القاهرة

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

فيديو

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

دوللي شاهين: المصالح بتضارب.. فنانين كتير باعوني وبحترم كل الناس

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

فيديو جراف.. نجاتي يصف فنانة بـ الجريئة.. ومطربة تبعث رسالة لـ شيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ