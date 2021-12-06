أبعاد ثلاثية لإضافة حيوية على الفهد الراكض .. 3 مراحل شكلت هوية شارة جاجوار

تعد شارة شركة جاجوار للسيارات من أبرز العلامات التجارية التي تلفت الأنظار إليها، ومن الأيقونات الفنية المميزة في عالم السيارات، إذ سرعان ما تميز السيارة بنظرة واحدة إلى النمر المرقط.

تم تصميم شارة جاجوار لتوضيح القيم الأساسية التي تؤمن بها العلامة التجارية الفاخرة التي تركز على الأداء العالي، وهي تتلخص في "الرشاقة على الطريق والأناقة في التصميم والأداء العالي والقوة والطموح للقفز إلى الأمام"، واستلهمت جاجوار شعار الفهد الواثب ووضعته على واجهتها لتلخيص كل استراتيجياتها وطموحاتها.

تأسست شركة جاجوار موتورز للسيارات الفاخرة في عام 1922 بالمملكة المتحدة، واشتهرت بتقديمها للموديلات الراقية، خلال تاريخها، كانت جزءًا من BMC و فورد ، وأخيرًا تم شراؤها من قبل لاند روفر في 2013. لتكون باسم مجموعة جاجوار لاند روفر المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية.

فترة 1945-2001

تم تقديم شعار جاجوار ذو الفهد المتوثب في عام 1945. كانت النسخة الأولى مشابهة جدًا للشعار الموجود حاليًا على واجهات السيارات، كان الشعار بالتحديد الأسود، وكان به كلمة جاجوار مكتوبة بأحرف كبيرة تحتها، معلون العلامة النصية أخضر داكن.

بينما جاء الإصدار الثاني من شعار جاجوار ليعطي بعض التفاصيل الحيوية للفهد المستعد للقفز، تم تقريب تقليل الزوايا الحادة لإعطاء الحيوان مظهرًا أكثر طبيعية. تمت أيضًا إضافة تفاصيل صغيرة مثل الأذن، وأصبحت العلامة النصية سوداء اللون وليست خضراء وأصبحت خطوط الفهد أرق وأكثر انسيابية ونعومة وكأنها تعطيه مظهر ثلاثي الأبعاد.

فترة 2001-2012

كان شعار جاجوار الثالث بتعديل بسيط وإضافة رتوش خفيفة على ألأصل، من خلال تعديل الألوان، أصبحت الشارة تحمل الألوان الأبيض والأسود فقط، ومن خلال إعادة رسم الفهد أصبح بمظهر وشكل عصري وأكثر تحديدًا وبينما تحولت الحروف إلى فونت sans-serif

فترة 2012 -2021

كان التغيير الأكثر عصرية وشمولية حيث أصبح الفهد ثلاثي الأبعاد باللون الرمادي الفضي مع العلامة النصية بلون فضي جريء وخط أكثر جرأة يحتل مساحة أوسع في الشعار. اللون الرمادي للشعار متدرج لإبراز الشكل ثلاثي الأبعاد، وهو ما أضفى عليه أناقة ورقي وأيضا ديناميكية وحيوية تتناسب مع حركة الفهد الراكض.