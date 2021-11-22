عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جاجوار XF تلقى نجاحا باهرا في أمريكا رغم فشل السيدان لهذا السبب

جاجوار XF
جاجوار XF

تعاني جاجوار  السيدان حالة من التراجع والركود الكبير داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن جاجوارXJ  التي انتهت دورة حياتها لم تحاول الشركة استبدالها بأخرى، ليس ذلك فحسب، بل أوقف العلامة التجارية الإنجليزية توفير سيارات جاجوار XE المدمجة السيدان في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وبقيت فقط جاجوار XF تصارع في السوق الأمريكي وحدها وسط انسحاب جميع تشكيلة الجاجوار السيدان.


وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ما زالت جاجوار  لاند روفر لديها الكثير من الأمل في نجاح السيدان على الأراضي الأمريكية، بالرغم من اكتساح سيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV التي أصبحت الحصان الأسود لجميع شركات السيارات، والرهان الذي لا يخيب، ولأن جاجوار تحب السير عكس الاتجاه السائد تمسكت تقديم جاجوار XF ذات الحجم المتوسط، مؤكدة أنها السيارة لها عشاقها وعملاؤها الأوفياء حتى الآن.


أعلنت شركة جاجوار أن قائمة الانتظار لاستلام جاجوار  XF لعام 2022  تمتد لـ 90 يوم كاملة، علاوة على ذلك أوضحت الشركة أن العملاء أبدوا تفهمهم الكامل لتأخر الاستلام وأن لديهم الاستعداد للانتظار لفترة أطول من الـ 90 يوم المحددة من قبل الشركة، وعلى الرغم من أن التفسير المنطقي لهذا الإقبال قد يكون بسبب انسحاب كل موديلات السيدان الأخرى ولم يتبق غيرها، إلا أن جاجوار كان لها تفسير آخر.


بعد التوقف عن إنتاج جاجوار XE وجاجوار XJ ، اختارت جاكوار لاند روفر إصلاح مستويات المعدات وإضفاء ترقيات جديدة على أداء جاجوار XF الحالية. بالنسبة لفئات التخصيص الأساسية، لم تعد جاجوار XF ذات المواصفات الأمريكية متوفرة بست أسطوانات، ناهيك عن الـ V8. تستخدم جميع فئات طراز XF من الآن فصاعدًا محرك بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني رباعي الأسطوانات. هناك نوعان من خرج الطاقة المتاحة لهذا المحرك.


المحرك الأول يسمى P250 وهو بقوة 247 حصان و 269 رطل قدم من عزم الدوران. بالنسبة لأولئك الذين يريدون المزيد من القوة هناك المحرك التوربيني المضغوط P300 سعة 2.0 لتر ، بقوة 296 حصان و 295 رطل قدم من عزم الدوران.
قدمت عملية الفيس ليفت الأخيرة مجموعة من التحديثات التي عززت من مكانة جاجوار XF. وبسبب ذلك، فإن سعر XF فئة التخصيص الأولية تبلغ 45300 دولار. 
 

جاجوار جاجوار السيدان جاجوار XF جاجوار XE جاجوارXJ SUV جاجوار لاند روفر

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان| الشيوخ يوافق على تعريف المسن فى قانون حقوق المسنين بـ 65 عاما..تعديلات جديدة لقانون المرور

فتوى"الإنسان لا يحاسب على شتيمة الناس في سره" تثير جدلا واسعًا ..شاهد

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي بـ مليشيا الحوثي غربي تعز

كشف حساب الدورة الـ5.. فشل وسقطات أخلاقية وأدبية لمهرجان الجونة

رئيس الوزراء: مصر دخلت عصر جديدا بتوقيع عقد الضبعة

مناشدة عاجلة من الصين إلي أمريكا بشأن أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

لغز كبير في التتش.. 3 دلائل تبرئ كهربا أمام فرمان موسيماني ضده بالأهلي

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري بسبب سوء الأحوال الجوية

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

في سطور.. رحلة كفاح المحاربة سلمى الزرقا مع سرطان العظام على مدار 6 سنوات

محمود حجازى وولاء الشريف فى أول أيام تصوير أبو العروسة 3.. صور

رحلت عن عالمنا اليوم.. معاناة أسماء مصطفى مع السرطان.. وهذه آخر كلماتها

فيديو

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ