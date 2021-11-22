جاجوار XF تلقى نجاحا باهرا في أمريكا رغم فشل السيدان لهذا السبب

تعاني جاجوار السيدان حالة من التراجع والركود الكبير داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن جاجوارXJ التي انتهت دورة حياتها لم تحاول الشركة استبدالها بأخرى، ليس ذلك فحسب، بل أوقف العلامة التجارية الإنجليزية توفير سيارات جاجوار XE المدمجة السيدان في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وبقيت فقط جاجوار XF تصارع في السوق الأمريكي وحدها وسط انسحاب جميع تشكيلة الجاجوار السيدان.



وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ما زالت جاجوار لاند روفر لديها الكثير من الأمل في نجاح السيدان على الأراضي الأمريكية، بالرغم من اكتساح سيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV التي أصبحت الحصان الأسود لجميع شركات السيارات، والرهان الذي لا يخيب، ولأن جاجوار تحب السير عكس الاتجاه السائد تمسكت تقديم جاجوار XF ذات الحجم المتوسط، مؤكدة أنها السيارة لها عشاقها وعملاؤها الأوفياء حتى الآن.



أعلنت شركة جاجوار أن قائمة الانتظار لاستلام جاجوار XF لعام 2022 تمتد لـ 90 يوم كاملة، علاوة على ذلك أوضحت الشركة أن العملاء أبدوا تفهمهم الكامل لتأخر الاستلام وأن لديهم الاستعداد للانتظار لفترة أطول من الـ 90 يوم المحددة من قبل الشركة، وعلى الرغم من أن التفسير المنطقي لهذا الإقبال قد يكون بسبب انسحاب كل موديلات السيدان الأخرى ولم يتبق غيرها، إلا أن جاجوار كان لها تفسير آخر.



بعد التوقف عن إنتاج جاجوار XE وجاجوار XJ ، اختارت جاكوار لاند روفر إصلاح مستويات المعدات وإضفاء ترقيات جديدة على أداء جاجوار XF الحالية. بالنسبة لفئات التخصيص الأساسية، لم تعد جاجوار XF ذات المواصفات الأمريكية متوفرة بست أسطوانات، ناهيك عن الـ V8. تستخدم جميع فئات طراز XF من الآن فصاعدًا محرك بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني رباعي الأسطوانات. هناك نوعان من خرج الطاقة المتاحة لهذا المحرك.



المحرك الأول يسمى P250 وهو بقوة 247 حصان و 269 رطل قدم من عزم الدوران. بالنسبة لأولئك الذين يريدون المزيد من القوة هناك المحرك التوربيني المضغوط P300 سعة 2.0 لتر ، بقوة 296 حصان و 295 رطل قدم من عزم الدوران.

قدمت عملية الفيس ليفت الأخيرة مجموعة من التحديثات التي عززت من مكانة جاجوار XF. وبسبب ذلك، فإن سعر XF فئة التخصيص الأولية تبلغ 45300 دولار.

