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مرأة

طبيب يوضح تفاصيل عملية كشكشة المعدة للتخلص من السمنة

الدكتور محمود زكريا
الدكتور محمود زكريا الجنزوري

قال الدكتور محمود زكريا الجنزوري، أستاذ جراحات السمنة و السكر بجامعة عين شمس، وعضو المنظمة الدولية لجراحي السمنة المفرطة وعضو كلية الجراحين الملكية بلندنن إن كرمشة المعدة بالمنظار من المسميات الأخرى لعملية كشكشة أو طى المعدة، حيث أن عملية كشكشة المعدة  إجراء حديث نسبيا لعلاج السمنة، يشبه إلى حد ما عملية تكميم المعدة ، ويتم فى عملية كشكشة المعدة تصغير المعدة بإستخدام الخياطة، وذلك عن طريق المنظار.


وقال الدكتور محمود زكريا الجنزورى، يصبح شكل المعدة بعد كشكشة المعدة على شكل موزة  مما يقلل من كمية الطعام التى يتناولها مريض السمنة، على عكس عملية تكميم المعدة ،  فإنه لا يتم  إزالة أو إستئصال جزء من المعدة فى عملية كشكشة المعدة.


وأضاف الدكتور محمود زكريا الجنزورى، يتم تصغير حجم المعدة أثناء عملية طى المعدة بالمنظار بإستخدام الخيوط الجراحية ، حيث يتم خياطة الجدار الأمامى من المعدة مع الجدار الخلفى فى عدة طبقات مما يؤدى إلى تصغير حجم المعدة بدون أى قص أو إستئصال للمعدة. 


وتابع أن عملية كرمشة المعدة لا يوجد بها تحويل للمسار مثل عملية تحويل مسار المعدة ولهذا فإنها لا تتسبب فى تقليل امتصاص العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، وسيشعر مريض السمنة بالحاجة إلى تناول كميات أقل من الطعام مما يسمح له بفقدان الوزن الزائد بسهولة أكبر، مؤكدا أن عملية كشكشة المعدة لا تزال إجراء حديث إلى حد ما ، ولا يزال تحت البحث و الدراسة.


كما أكد ايضا، أن عملية كشكشة المعدة تناسب الأشخاص الذين يعانون من سمنة من الدرجة الأولى والثانية حيث ان مؤشر كتلة الجسم لديهم يتراوح  من 30 إلى 40 و فشلوا تماما فى الوصول إلى الوزن المثالى عن طريق إتباع النظم الغذائية. عملية كشكشة المعدة غير مناسبة لمن يعانى من سمنة مفرطة ولديهم مؤشر كتلة جسم أكثر من 40، حيث أنها تسبب معدل فقدان للوزن أقل من عمليات السمنة الأخرى مثل  عملية تكميم المعدة. 


وأشار الدكتور محمود زكريا، أن عملية كشكشة المعدة  قد تكون خيارًا مناسبا للأشخاص الذين لا يستطيعون متابعة خيارات جراحة السمنة الأخرى بسبب مخاطر مختلفة ويمكن أن يساعد التشاور المسبق مع الجراح في تحديد ما إذا كان عملية كشكشة المعدة مناسبة ام لا.

السمنة كرمشة المعدة كشكشة المعدة كشكشة المعدة محمود زكريا

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