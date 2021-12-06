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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد غياب 19 عاما.. يسرا في عرض مسرحي جديد بموسم الرياض

صدى البلد

تقدم الفنانة يسرا مسرحية جديدة بعنوان “ صافي وفافي” من تأليف و إخراج رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

 

وتقدم يسرا المسرحية بعد غياب 19 عاما عن خشبة المسرح بعد آخر مسرحية قدمتها عام 2002م" لما بابا ينام" من إخراج خالد جلال.

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الجدير بالذكر إن مسرحية "لما بابا ينام" اللي سجلت آخر ظهور للنجمة يسرا على خشبة المسرح، من تأليف أحمد عوض وإخراج خالد جلال وبطولة يسرا، علاء ولى الدين، حسن حسني، أشرف عبد الباقي، هشام سليم، واتعرضت لمدة سنة وتوقفت بعد وفاة علاء ولى الدين سنة 2003.
 

 

صافي وفافي المخرج خالد جلال موسم الرياض الترفيهي لما بابا ينام خشبة المسرح

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