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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف علي المزايا التجميلية للبوتكس والفيلر والفروق بينهما

صدى البلد

صرحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط،  أن البوتكس والفيلر من الإجراءات التجميلية المهمة عند سن معين للنساء والرجال على حد سواء، حيث يكثر الأقبال على حقن البوتكس والفيلر للحصول على بشرة نضره، ولمعالجة البشره المرهقة ، و كذلك علاج الوجه الصغير من خلال تكبير الوجه والخدود، والقضاء على الترهلات في الوجه ولذلك يتم الأختيار بين البوتكس أو الفيلر.


وقالت الدكتورة داليا شهاب يتم التفرقة بين كلا من البوتكس والفيلر في عدة نقاط منها أن البوتكس يستخدم لمعالجة التجاعيد المتحركة والقضاء عليها ، بينما يستخدم الفيلر للتخلص من التجاعيد الثابتة على البشرة، وللبوتوكس وظيفة تجميلية إلى جانب الوظيفة العلاجية   والوقائية كما يقوم بحل مشكلة تكون خطوط تعبيريه على الوجه بسبب الإرهاق والضغط.


وأضافت الدكتورة داليا شهاب أستاذ حقن البوتكس والفيلر، يتم حقن البوتكس أسفل العضلة ليسبب إرتخائها وبالتالي  التخلص من تلك الخطوط ، بينما يعالج الفيلر تلف عضلات الفك والهالات السوداء في محيط العين و يقوم بتجميل الشفاه من خلال حقنه في الطبقات السفلية للجلد .
وتابعت الدكتورة داليا شهاب، يتكون البوتكس من مادة البوتولينيوم بينما يتكون الفيلر أما  من  حمض الهيالويورونيك أسيد وهو مكون طبيعي يدخل في  تركيب الأنسجة ويعمل على زيادة قدرتها على امتصاص المياه، مما ينتج عنه ترطيب البشرة أو من  الكالسيوم والذي يسبب تراكم الكولاجين بالبشرة مما يعمل على إكساب البشرة النضاره والحيوية ويمكن تكرار الحقن بالبوتوكس بعد مرور 6 شهور ، بينما يكرر الفيلر بعد مرور فترة تتراوح من  9 شهور إلى سنة.


وأكدت الدكتورة داليا شهاب، أن البوتوكس يتم استخراجه من البكتيريا ، بينما يتكون الفيلر من مادة طبيعية يتم استخراجها من الإنسان أو الحيوان، و ينحصر استخدامات البوتوكس على أجزاء معين مثل منطقة  بين الحاجبين والخطوط العرضية في جبهة المريض والتجاعيد التي تقع في محيط الفم ومنطقة العين ومحيطها أو ما يسمى بزاوية العين ، بينما تتعدد استخدامات الفيلر في عمليات التكبير في بعض أجزاء  الوجه مثل الخدين الشفايف وتحسين شكل الذقن وإجراءات زراعة الوجه  جراء تعرض البعض للحروق .
وأشارت الدكتورة داليا شهاب، تدوم نتائج  حقن البوتوكس لحوالي تسعة اشهر، وفقا لدرجة اهتمام  الشخص ببشرته من خلال استخدام الكريمات المرطبة للجلد ، وإتباع نظام غذائي مفيد أثناء العلاج بالبوتكس ويختلف مفعول الفيلر وفقا لنوع الفيلر الذي تم استخدامه أثناء الحقن  أذ تدوم نتائج  حقن الكولاجين  من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
 

داليا شهاب حقن الفيلر حقن البوتكس والفيلر البوتكس

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