خلال انعقاد اجتماعها بمصر.. مرشح المغرب يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو

فاز مرشح المملكة المغربية جمال الدين العلوة، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بعد انتخابه خلال انعقاد الدورة 42 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، التي تستضيفها مصر وانطلقت أعمالها اليوم "الإثنين".

وحصل مرشح المملكة المغربية على 22 صوتا، خلال عملية الانتخاب، التي جرت اليوم للمرة الأولى في تاريخ الإيسيسكو، متقدما على مرشح فلسطين، الدكتور دواس تيسير رشيد دواس، الذي حصل على 16 صوتا، وحصلت الدكتورة تيموري ميترا، مرشحة إيران على صوت واحد.

وأجريت العملية الانتخابية بين المرشحين الثلاثة، بعد انسحاب مرشح الجمهورية العراقية علاء عبد عودة جازع.

وتم التوافق خلال الاجتماع على تشكيل مكتب المجلس وفقا للوائح الداخلية للمجلس التنفيذي، بحيث تتولى ممثلة المالديف منصب نائب الرئيس، وممثل غينيا منصب مقرر المجلس.

وعقب الإعلان عن النتائج، تقدم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، بالشكر لأعضاء المجلس، والتهنئة إلى المملكة المغربية وجمال الدين العلوة، لفوزه برئاسة المجلس التنفيذي، كما هنأ نائب الرئيس ومقرر المجلس، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وتقدم أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى مصر، في كلمته، بالشكر لجميع الدول الأعضاء لثقتهم في مرشح المملكة، مؤكدا أنه سيعمل على خدمة جميع الدول، وخدمة القضايا الملحة، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للإيسيسكو.

ونظرا لتعذر حضور رئيس المجلس المنتخب، ممثل المملكة المغربية، جمال الدين العلوة، لأعمال الاجتماع، فقد صوت أعضاء المجلس التنفيذي لصالح مقترح أن تقوم أثية نصير، ممثلة نائب رئيس المجلس التنفيذي، بتسيير باقي جلسات الاجتماع، وفق اللوائح الداخلية للمجلس.