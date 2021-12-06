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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: تقديم مساعدات مالية وعلاجية لـ 11206 مستفيدا

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم  تقديم مساعدات  إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة  كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها.. بأكثر من 7,6 مليون جنيه، لعدد 11206 مستفيدا.


وأضاف محافظ مطروح، أنه تمت الاستجابة لعدد الطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي  بمجلس الوزراء والتنمية المحلية  وصفحة المركز لعدد 47264 شكوى وطلب من إجمالي 47467 بنسبة 99% .


وأشار إلى أنه تم  التعاون مع جهود رجال الأعمال والمجتمع المدنى ( أهل الخير )  والمساهمة في الدفع الإلكتروني للمصروفات المدرسية لعدد 2359 طالباً من غير القادرين للعام الدراسى 2021/ 2022.


وأوضح أنه تم من خلال المجلس القومى للمرأة بمطروح  عمل 9 آلاف بطاقة رقم قومى و تم عمل أوراق ثبوتية لعدد 57 ساقطة قيد  وتنظيم حملات طرق الأبواب استفاد منها نحو 120 ألف سيدة للتوعية بعدد من المشكلات منها(خطورة الزواج المبكر - الوقاية من كورونا - ترشيد الاستهلاك وغيرها) .


وقال إنه تم تجهيز 82 عروسة وتوفير معاش شهرى لعدد 420 سيدة معيلة من 500 إلى 1000 جنيه شهريا بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة .
 

وتابع أنه من خلال مديرية التضامن الاجتماعى، تم   اعتماد 500 مشروع اغنام برقى ضمن برنامج فرصه  توزيع مساعدات عينية على الاسر الاشد احتياجا وكذلك تقديم  مساعدات نقدية للأسر المتضررة من التصحر والجفاف بإجمالى 6 ونصف مليون جنيه صرف معاشات مصابي الالغام  وصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه والضمان الاجتماعي  بإجمالي مبلغ 21.9 مليون جنيه .
 

ونوه بأنه تم انشاء ادارتى السلوم  والعلمين الاجتماعية  و3 استراحات وتجهيزات ادارة الحمام  للتسير على المواطنين  وصيانه وترميم وحده النجيلة الاجتماعية  ودار الملاحظة بجمعيه الدفاع الاجتماعي و تطوير مركز علاج الادمان،  وتطوير مؤسسات ايوائيه وتجهيز عدد 50 حضانة.

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