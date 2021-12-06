أستاذ مناعة: 7 أطعمة تساعد الطلاب على تنشيط الذاكرة خلال الامتحانات

امتحانات الفصل الدراسي الأول تقترب ، مع حلول شهر ديسمبر ؛ ويستعد طلاب الجامعات والمدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، وهناك الكثير من الطلاب لم يستعدوا لها.

وقال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة أنه أثناء فترة الامتحانات يجب أن تحرص الأمهات على أن تقدم لأبنائها الغذاء الصحي المفيد الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية، مما يزيد من القدرة على الاستذكار بشكل جيد .

وقدم الدكتور خالد أبو شنب 7 أطعمة لتقوية الذاكرة في الامتحانات وتزيد التركيز أثناء المذاكرة.

الشيكولاتة الداكنة

تعزز الشيكولاتة الداكنة من تدفق الدم بالمُخ، وهو ما يجعلها في مقدمة الأغذية المهمة التي تساعد على التركيز وتقوّي الذاكرة، وينصح خبراء التغذية بإضافة الشيكولاتة الداكنة لوجباتنا بشكل يومي من أجل تعزيز قدرة المُخ على أداء مهامه، وينصحون بتناولها في أثناء فترة الامتحانات دون إفراط.

سمك السلمون

سمك السلمون يحتوي على الأحماض الدهنية المهمة التي تساعد على تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات الهيستامين، ولهذا يجب الحرص على تناول سمك السلمون لتقوية الذاكرة بشكل أفضل قبل الامتحانات.



الباذنجان

الباذنجان من الخضراوات المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ مما يساعد على تقوية الذاكرة.

البنجر.. محارب الزهايمر

حسب أبحاث أمريكية فإن البنجر من الأطعمة التي تتميز بفوائد كبيرة بخصوص تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها مع التقدم في العمر، وذكرت الأبحاث أن إدخال البنجر في الأنظمة الغذائية بشكل يومي يعزز من القدرة على التركيز، وهو ما ينصح به الأطباء الطلاب والطالبات طوال العام الدراسي.

التفاح

التفاح من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، التي تساعد على تنشيط الذاكرة بشكل جيد، حيث إنه يساعد على تحسين عمل الناقلات العصبية في الدماغ مما يقوي الذاكرة.

المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحسين الذاكرة والإدراك، ومن أهم المكسرات التي يجب تناولها لزيادة التركيز في الدراسة اللوز والبندق والكاجو وعين الجمل.