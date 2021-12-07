التعليم تكشف حقيقة صدور قرار بتحويل أسئلة امتحان فلسفة 2 ثانوي إلى مقالية

وجه ائتلاف معا نستطيع الخاص بأولياء أمور طلاب المدارس ، سؤالا حول مدى صحة صدور قرار بوضع كل الأسئلة مقالية في امتحان مادة الفلسفة للصف الثاني الثانوي .

و قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : هذه شائعة لا أساس لها من الصحة نهائيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم : ترويج هذه الشائعة ، سببه رغبة بعض المعلمين في ارباك طلاب الثانوية العامة لإعطاء دروس خصوصية .

واستكمل وزير التربية والتعليم : نحن لم نقل شيئاً عن تفاصيل إمتحانات صفوف مرحلة الثانوية العامة حتى الان .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عددا من الأخبار الهامة لـ طلاب الثانوية العامة ، في إطار سعي الوزارة لمواجهة الشائعات المستمرة وحسم الجدل المتكرر بشأن الثانوية العامة على السوشيال ميديا .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 ونظامها

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دوري ومستمر.

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

مصير نظام التشعيب في الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف ينتهي العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة بدفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021-2022.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كل الدفعات الأصغر من العام القادم، ستكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط.

إمكانية تغيير التشعيب لدفعة العام الحالي من الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لـ طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم: على جميع طلاب الثانوية العامة أن يعلموا أن آخر فرصة لإتاحة إمكانية تغيير التشعيب بين "العلمي والأدبي"، قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي .



وأضافت وزارة التربية والتعليم : يتاح لطلاب الصف الثاني الثانوي ، إمكانية التحويل بين علمي وأدبي وتغير اللغة الأجنبية الثانية، خلال الفصل الدراسي الأول فقط .

ضوابط تحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يسمح لطلاب الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية 2022 بـ كتابة استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 وامتحانات الدبلومات الفنية 2022 إلا بعد دفع المصروفات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجراءات تحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستتم في الفصل الدراسي الثاني “ورقيا وإلكترونيا”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أموال مصروفات المدارس يتم إنفاقها على دفع رواتب معلمين بالحصة، والإنفاق على الأنشطة المدرسية، وصيانات المدارس.

فتح باب الترشح لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وأعدت وزارة التربية والتعليم تطبيقا إلكترونيا للمعلمين للتقدم للعمل بـ ( رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع كراسات امتحان في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2022.

ويمكن لمن يهمه الأمر التقدم إلكترونيا لـ اعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 الان عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الدخول على الرابط التالي : http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجآت سارة لجميع طلاب الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي”

وقالت وزارة التربية والتعليم : تعرف الان على دليلك الدراسي لهذا العام ، حيث يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي” بشعبتيه العلمي والأدبي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/learning-outcomes/

وأكدت وزارة التربية والتعليم : تشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الإجتماع _ علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها لمساعدة الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.

وكانت قد شهدت الثانوية العامة في مصر تطورا هو الأول من نوعه، بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

7 خطوات لتحميل كتب الثانوية العامة على التابلت

أعلنت المدارس الثانوية لطلابها خطوات تحميل الكتب المدرسية الالكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.

وتمثلت هذه الخطوات في :

- ادخل ايقونة موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت

- اضغط على بوابة التعليم الالكتروني

- اضغط على المرحلة الثانوية

- حدد الصف الدراسي الذي تريد تحميل كتبه

- اضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية

-اختر المادة المراد تحميل كتبها

-اضغط على تحميل الملف

وقررت وزارة التربية والتعليم، عدم طباعة الكتب المدرسية الورقية التقليدية لطلاب الثانوية العامة ، وجعلت طلاب الثانوية العامة يعتمدون في المذاكرة على الكتب الالكترونية المتوفرة على اجهزة التابلت التي تم تسليمها لهم ، وهو ما تحقق على أثره هدفين اولهما توفير نفقات طباعة الكتب وثانيهما تعويد الطلاب على المذاكرة بالطرق الرقمية الالكترونية لمواكبة التطوير الذي يحدث في العالم من حولهم .