عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل اقترب رمضان صبحي من الرحيل عن بيراميدز؟.. حمد إبراهيم يجيب

صدى البلد

انتشرت في الأونة الأخيرة أنباء عن قرب رحيل رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عن الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة .

 

وأكد حمد إبراهيم في تصريحات عقب فوز بيراميدز على مانياما وتأهله لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية أنه حتي الآن لم يتلق رمضان صبحي أي عروض رسمية للرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة .
 

وأضاف أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع الجهاز الفني في هذا الشأن حتي الآن مشدد على أن الحديث عن العروض من الممكن أن يكون في مجلس الإدارة فقط .

 

وتابع أنه حال وصل عرض رسمي سيدرس الجهاز الفني الأمر وسيحدد حاجة الفريق للاعب من عدمه ثم الموافقة أو الرفض .

رمضان صبحي بيراميدز حمد ابراهيم فريق بيراميدز بطولة الكونفدرالية يراميدز

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والميادين

ترشيحاتنا

كرم النوبة.. وزيرة الهجرة في ضيافة أسرة أسوانية.. صور

٢٨ ديسمبر .. الحكم في استئناف خادمة الفنانة نادية الجندي على حبسها

انتبهوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ قائدي السيارات من تقلبات الطقس.. فيديو

مايا مرسي: الكلمات عاجزة عن وصف مساندة وتشجيع الرئيس لأبناء "قادرون باختلاف"

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كيا تطرح صورًا تشويقية لطراز "كارينز" 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

الرؤية بالقاهرة 4000 متر.. الأرصاد تحذر: العاصفة الترابية تمتد لباقي المحافظات

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

لمواجهة أوميكرون.. أعراض كوكتيل اللقاحات الجديد من Pfizer وAstrazeneca والمخاطر الصحية

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

فيديو

هددني بالفضيحة.. اعترافات صادمة للمتهم في جريمة الساطور بالاسماعيلية.. شاهد

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| رحلة جوية لأطفال «قادرون باختلاف» بالهليكوبتر فوق سماء القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ