هل اقترب رمضان صبحي من الرحيل عن بيراميدز؟.. حمد إبراهيم يجيب

انتشرت في الأونة الأخيرة أنباء عن قرب رحيل رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عن الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة .

وأكد حمد إبراهيم في تصريحات عقب فوز بيراميدز على مانياما وتأهله لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية أنه حتي الآن لم يتلق رمضان صبحي أي عروض رسمية للرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة .



وأضاف أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع الجهاز الفني في هذا الشأن حتي الآن مشدد على أن الحديث عن العروض من الممكن أن يكون في مجلس الإدارة فقط .

وتابع أنه حال وصل عرض رسمي سيدرس الجهاز الفني الأمر وسيحدد حاجة الفريق للاعب من عدمه ثم الموافقة أو الرفض .