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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار إعادة واسترداد الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية

السفير اسامة عبدالخالق
السفير اسامة عبدالخالق

اعتمدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك اليوم الثلاثاء، بالتوافق، القرار الخاص بإعادة واسترداد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وهو القرار الذي تقدمه اليونان كل ثلاثة أعوام بدعم رئيسي من مصر بهدف تعزيز التعاون الدولي من أجل إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية.

صرح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبد الخالق بأن مصر حرصت على تقديم الرعاية للقرار منذ مرحلة مبكرة، كما شاركت بفاعلية في المشاورات حوله من أجل تحقيق الشمولية في الاستجابة الدولية للاتجار في الممتلكات الثقافية من خلال تجريم الاتجار فيها عن طريق تعزيز الإطار القانوني الدولي الخاص بمكافحة تلك الجرائم.  

وأضاف عبد الخالق أن دعم مصر القوي للقرار يعد استكمالاً للجهود المصرية الدولية المتعددة والرامية إلى إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وأهمها كان اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو العام الماضي لقرار بعنوان "أولوية أفريقيا" حول استعادة أفريقيا لممتلكاتها الثقافية المسروقة بناءً على إسهام مصري بارز في صياغة القرار.

مصر التعاون الدولي دعم مصر الأمم المتحدة مندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة

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