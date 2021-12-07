مران الزمالك.. عبد الشافي يواصل البرنامج التأهيلي في الجيم وانتظام شيكابالا

واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



وخاض عبد الشافي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.



ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقررة إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الحالي ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

فقرة فنية خاصة للاعبين بإشراف كارتيرون



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء بملعب النادي.



وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في المران على عمل الضغط واستخلاص الكرة بشكل سريع ثم بناء الهجمة، حيث قسم كارتيرون اللاعبين إلى ٤ مجموعات لتنفيذ هذه الفقرة.



ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقررة إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الحالي ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

"شيكابالا" ينتظم في مران الزمالك

انتظم محمود عبد الرزاق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء.



وشارك "شيكابالا" في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما غاب عن مران أمس الإثنين، بسبب خوضه لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم عقب مشاركته في المباراة الودية أمام بايونير.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.