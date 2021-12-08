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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي برديس فى سوهاج يناشدون المسئولين بسرعة تطوير كوبرى القرية

صدى البلد

أستغاث أهالى قرية برديس التابعة لمركز البلينا فى محافظة سوهاج، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس” الذى يقدمها موقع صدى البلد ، بسرعة تجديد وإحلال الكوبرى المتهالك بقرية برديس لأهميته القصوى فى تيسير الحالة المرورية .

ويقول المواطن إبراهيم البرديسي فى رسالته : أن الكوبرى يعود عمره لأكثر من 70 عاما، لافتين إلى أن تطويره من جديد يخدم القرية و يربط بين الشرق والغرب حيث أن  القرية يسكنها 22 ألف نسمة وهي من أكبر قرى المحافظة ".

وطالب الأهالى من المسؤولين  بسرعة تجديد وإحلال الكوبرى خاصة وأنه يعد طريق رئيسي ويتردد عليه عدد غير قليل من أصحاب السيارات مما يحدث زحاما في الكوبرى ويسبب العديد من الحوادث .

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة سوهاج كوبري مشاة حوادث الحالة المرورية مركز البلينا قرية برديس إحلال وتجديد الكوبرى

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