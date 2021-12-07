الزمالك يفاجئ النقاز بشكوى جديدة في الفيفا

قال الإعلامي محمد شبانة إن مسئولى نادي الزمالك قرروا فسخ العقد الثلاثي الموقع من جانب اللجنة المؤقتة السابقة وأهلي جدة السعودي وحمدي النقاز والذي يتضمن إعارة الأخير لمدة موسم واحد.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، اليوم الثلاثاء: مسئولي القلعة البيضاء قرروا التقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب في الفيفا بسبب حصوله على مقدم تعاقده مع النادي بعد عودته دون رده حتى الآن.



وأوضح شبانة أن الإدارة الحالية ترفض التعامل مع حمدي النقاز نهائيًا بسبب هروب اللاعب في وقت سابق عن الفريق كما أن المجلس الحالي لا يعترف من الأساس بالعقد الثلاثي الذي سبق وتم توقيعه مع أهلي جدة.