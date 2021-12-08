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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادرون باختلاف

"الرئيس السيسي رفع راسنا ".. بطلة مصر في ألعاب القوى تروي كواليس مشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف

آية شلتوت إحدى المشاركات
آية شلتوت إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف

"فرحة و فخورة بنفسي ، كأني في حلم، ربنا استجاب دعواتي و قابلت الرئيس السيسي، سعيدة بالمشاركة في الاحتفالية و اتمني يتم تنظيمها كل عام"، بهذه الكلمات أعربت آية شلتوت، بطلة مصر في ألعاب القوى، بنت مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة ، عن سعادتها لمشاركتها في فقرة اسأل الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف.

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بطلة مصر في ألعاب القوى تروي كواليس مشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف

 

قالت آية شلتوت، إن تم ترشيحها للاشتراك في احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال  الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية.

 

المشاركة في فقرة اسأل الرئيس 

 

وأضافت شلتوت، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،  أنها سعيدة جدا بالمشاركة و أنها استطاعت توجيه سؤال للرئيس في فقرة "اسال الرئيس" باحتفالية قادرون باختلاف ، مؤكدة أنها استعدت جيداً من أجل المشاركة في تلك الفقرة.

وأوضحت شلتوت، إنها حصلت على 50 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرونز في ألعاب القوى، مشيرة إلى أن أصحاب الهمم يمتلكون مواهب وقدرات تماماً مثل باقى أفراد المجتمع، وتابعت:" نحن قادرون فعلاً ولكن بشكل مختلف، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرحنا رفع رسنا".

 

أمنية بطلة مصر في ألعاب القوى

 

تمنت شلتوت أن تلتحق بكلية السياحة والآثار و ان تصبح مرشدة سياحية فى المستقبل، قائله:" نفسي أخدم مصر و اكون مرشدة سياحية، حتى أظهر معالم مصر السياحية الجميلة".

قادرون باختلاف احتفالية قادرون باختلاف آية شلتوت محافظة البحيرة الرئيس السيسي

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