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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك.. علاجات سريعة تساعدك في علاج الطفح الجلدي

صدى البلد

علاجات سريعة من مطبخك يمكن أن تساعد في علاج الطفح الجلدي فى الشتاء والتقليل من التهاب البشرة والطفح الجلدي الشتوي وهو حالة جلدية تحدث بشكل رئيسي خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الذي تنخفض فيه درجة الحرارة ، مما يتسبب في جفاف الجلد وتهيجها ويؤدي إلى الكثير من المضاعفات.

 أسباب الطفح الجلدي هي

-الإفراط في استخدام الصابون 

-ضغط عصبي.

- الالتهابات.

- حروق الشمس

 - كثرة الاستحمام بالماء الساخن

تشمل أعراض الطفح الجلدي :

- خشونة الجلد بقع متقشرة على الجلد

- حكة في الجلد 

 علاجات الطفح الجلدي

 

 أفضل طريقة لعلاج الطفح الجلدي الشتوي هي الحفاظ على ترطيب الجلد وتهدئة الالتهاب ودهن  بعض الكريمات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على حمض اللاكتيك فعالة في علاج هذه الحالة الجلدية.

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علاجات للطفح الجلدي

تعد أفضل العلاجات للطفح الجلدي  إذا كان الجلد متشققًا للغاية ، فقد يقترح الطبيب ارتداء الملابس لمنع الإصابة بالجلد. تشمل الطرق الأخرى للتعامل مع الطفح الجلدي الشتوي ما يلي:

-و ضع المرطب على الفور بعد الاستحمام ، بما في ذلك دهنه عدة مرات في اليوم.

- يعتبر زيت الجسم أو الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند هو الخيار الأفضل أيضًا. 

- يجب تجنب استخدام الصابون القاسي أثناء الشتاء. 

-اختر المنتجات غير الكيميائية أو غير الرغوية

- تجنب استخدام السخانات لساعات طويلة.

- استخدم المرطب للحفاظ على رطوبة المنزل.  

-تجنب الاستحمام بمياه شديدة السخونة. 

-حافظ على رطوبة الجسم بشرب كمية كافية من الماء. 

- تجنب البقاء في الشمس لساعات طويلة.

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