أخبار الرياضة.. موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب.. مواجهات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

احتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

تقام اليوم الأربعاء 8-12-2021 العديد من المباريات الهامة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يبحث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن حلول جذرية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بدولة الإمارات بسبب معارضة مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

توفي عادل الخطيب لاعب فريق كرة القدم السابق ومدب حراس المرمى السابق بنادي طنطا.