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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحافظ على نضارة البشرة.. دينا أبو السعود: كريم بينكي يخليكي تظهري أصغر من سنك

نضارة البشرة
نضارة البشرة

قالت دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إنه يجب الاهتمام بالبشرة، معقبة: "احنا كبنات لازم نهتم بصفاء ونضارة البشرة في كل الأعمار، وإن يكون وشها خالي من العيوب دائماً .. لأننا بطبعنا بنحب الجمال".

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة، وترطيبها وتفتيحها، بالإضافة إلى إزالة البقع، و الغمقان حول الفم، والتصبغات.

 

ونوهت خبيرة تجميل أن كريم بينكي يحتوي على مضادات الأكسدة، والعديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى المواد التي تحفز مادة الكولاجين الموجودة في البشرة، وبالتالي البشرة تظهر بنضارة أكثر قائلة: بكده تظهري بسن أصغر من سنك".

 

وشددت دينا أبو السعود على ضرورة تناول الطعام الصحي الذي يفيد الجسم، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، معقبة: "بكده أعتقد مهما كبرتي مش هيبان عليكي سنك".

خبيرة تجميل دينا أبو السعود برنامج طبيب البلد صدى البلد كريم بينكي

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