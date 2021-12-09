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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة الشيوخ: حسم المواد الخلافية بمشروع قانون العمل الجديد.. الأحد المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، والذي انعقد أمس الاربعاء تأجيل مواد باب تأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى المادة 226، الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد .

 

و أوضح النائب ، عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أنه سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة، متابعا: حرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب فى المناقشات لمشروع القانون ، الأحد المقبل .

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قوى عاملة الشيوخ توافق على المواد المنظمة لتأمين بيئة العمل بالقانون الجديد

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قوى عاملة الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد .. اليوم

وتابع رئيس عاملة الشيوخ حديثه قائلا:" نركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التى عفي عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".

 

 

لجنة القوى العاملة تأمين بيئة العمل رئيس لجنة الطاقة عبد الخالق عياد مشروع قانون العمل الجديد

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