قوى عاملة الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد .. اليوم

تستكمل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وينعقد الاجتماع بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارة القوي العاملة، وبعض أعضاء المجلس من لجان أحري.

وكانت الحكومة قد طلبت في وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل لحين إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد.



وينص مشروع قانون العمل، على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، و إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات.

و حظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات.

كما يلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم .