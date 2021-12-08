قوى عاملة الشيوخ توافق على المواد المنظمة لتأمين بيئة العمل بالقانون الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ، على الباب الثالث من مشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية فى مجالات الطب البشرى ،والبيطرى والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشأت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة .

كما تضمنت المواد المنظمة لهذا الباب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى الفترة السابقة ، وتزويدهم لالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:

-الحق لأعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء فى سبيل أداء عملهم :

_إجراء الفحوص الطبية والعملية اللازمة على العمال بالمنشأت للتأكد من ملائمة ظروف العمل .



_أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل بغرض تحليلها والتعرف على الأثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .واستخدام المعدات والأجهزة والآت التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث ،والأطلاع على نتائج التقارير الفنية الإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها ،والاطلاع على كميات المخزون .

وتزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الأمكانات اللازمة لأداء مهمته ويكون التفتيش على المنشأت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التى يحددها القرار.