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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي : نطور ونضيف برامج جديدة للجامعات لوظائف المستقبل

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان “رؤية المستقبل” خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامي، بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.


وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور، من أهمها: مستقبل العمل، وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وجاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.

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وصرح  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى  لصدى البلد ان مصر تسطيع من خلال جامعاتها الحكومية و الخاصة و التكنولوجية و الاهلية و الدولية مواكبة احتياجات سوق العمل.

ونوه  ان الوزارة والجامعات تعمل على تحسين المناهج الدراسية وتطويرها  ، كما تعمل على تطوير واضافة  برامج الجامعات لتلبى احتياجات سوق العمل و التحول الرقمى بالعالم لموجهة وظائف المستقبل.


ولفت إلى مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة  Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.

المنتدى العالمي للتعليم العالي GFHS رؤية المستقبل الدكتور خالد عبد الغفار اخبار التعليم

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