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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حظر المنتجات وتنظيم دور العبادة.. الحكومة تفوض لجنة الأوبئة لاتخاذ هذه التدابير

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3400 لسنة 2021 وينص على أن تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

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وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح إصدار القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى وباء فيروس كورونا.

وجاءت التدابير كما نشرت فى الجريدة الرسمية كالتالى:

1- تنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

2- تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

3- تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

4- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

5- إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للاشتراطات التى تقرها الجهات المخنصة، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

6- حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية.

مجلس الوزراء الجريدة الرسمية فيروس كورونا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التدابير الاحترازية الحجر الصحي

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