السوشيال ميديا.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند تويتر.. وخالد الغندور عن طارق حامد: لازم يكون موجود مع المنتخب

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
شاهد.. أفشة مع عمرو السولية وأحمد ياسين في أحدث إطلالة من الدوحة
بصورة كوميدية.. أحمد فهمي يعلق علي سوء الأحوال الجوية.. شاهد
بصحبة لبلبة وليلي علوي.. إلهام شاهين تشارك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر
بفستان أسود قصير.. نادية الجندي تتألق من مهرجان البحر الأحمر
عائشة بن أحمد تظهر برفقه خالد النبوي في أحدث ظهور.. شاهد
كاشفة عن مفاجأة في الموضة.. نوال الزغبي تروج لحفلها الغنائي بدبي |شاهد
ألف سلامة.. خالد الغندور يدعو لـ أحمد مرتضي منصور عقب إصابته بكورونا
ميدو يعلق على تأجيل مباراة السوبر الأفريقي.. شاهد
بقبلة رومانسية.. عبير صبري تنشر صورا برفقة زوجها
هيدي بيروت متل ما منتمناها.. إليسا تنشر صورا لاحتفال لبنان بالعام الجديد
تركي آل الشيخ يروج لـ كأس مارادونا بموسم الرياض.. شاهد
لاعب مهم.. خالد الغندور عن طارق حامد: لازم يكون موجود مع المنتخب
بسبب سوء الأحوال الجوية.. هاشتاج "الجيوب الأنفية" يتصدر تويتر
مع أول ظهور تليفزيوني لها.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند تويتر
بفيديو جديد.. محمد رمضان يعلن وصوله إلى بغداد بطائرته الخاصة
عمر كمال ومحمود الليثي يغنيان أنت الحظ لـ عمرو دياب.. فيديو