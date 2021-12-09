نصائح مهمة لتجنب أضرار الطقس السيء والعواصف الترابية.. مجدي بدران يجيب

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المصريين يتعاملون مع الطقس بشكل خاطئ وعليهم التعامل مع الطقس بكل ترحيب، لا سميا وأن الأتربة تفترس أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب أمراض الحساسية والأطفال والحوامل.

وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناه "تن " ، أن الأتربة بها غبار وفيروسات وبكتريا ومخلفات القطط والحيوانات والفطيريات وهو ما يجعلها من مسببات الحساسية .

وقدم مجدي بدران عدة نصائح منها توفير أدوية الحساسية، وممارسة رياضة خفيفة قبل الخروج لتنشيط الدورة الدموية، وارتداء الكمامة، مع ارتداء ملابس فضفاضة والتى تقي من الهواء، كما يجب تهوية السيارة الخاصة قبل قيادتها، وعدم التدخين داخل المواصلات العامة.