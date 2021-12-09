زلزال عنيف بقوة 6 ريختر يضرب اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

وأضافت الهيئة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.

وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.

وفي أكتوبر الماضي، ضرب زلزال قوي اليابان وأسفر عن إصابة 32 شخصا على الأقل، فيما أفادت تقارير عن حرائق وانقطاعات في أنابيب المياه. كما أوقف الزلزال بشكل مؤقت مترو أنفاق طوكيو وقطارات شينكانسن السريعة