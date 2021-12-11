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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل .. سعر لاند روفر ديسكفري موديل 2018 | صور

سوق المستعمل .. سعر
سوق المستعمل .. سعر لاند روفر ديسكفري موديل 2018

تحظي شركة لاند روفر الإنجليزية بقبول واسع بين مستهلكي فئة سيارات الدفع الرباعي الفخمة فى مصر، خاصةً بسوق المستعمل الذى يتيح عدة إصدارات متعددة و مميزة بسعر أقل قياسا من “الزيرو” الجديد منها، و من بين أبرز سياراتها جاءت لاند روفر ديسكفري موديل 2018.

تتمتع السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2018 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 356 حصان، و450 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية قدرها 7.1 ثانية.

جهزت طرازات ديسكفري موديل 2018 بنظام فرامل ABS، نظام وسائد هوائية متطور، وسائد هواء 7، إنذار ضد السرقة، قفل باب أوتوماتيكي، مساعد الفرامل BA، كشف للصدمات، اظهار ضغط الإطارات، التحكم في الجر، تحكم في ثبات السيارة VSC.

مع فتح القفل التلقائي بحالة اصطدام، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، برنامج التوازن الإلكتروني EBD، نظام مساعدة لتسلق المرتفعات، منع الحركة، تثبيت مقاعد الأطفال ISO Fix، تحذير مغادرة حارة السير، اختيار وضعية القيادة حسب الطريق، حساسات للركن، نظام التحكم بالانقلاب، أحزمة الأمان.

تأتي سيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2018 ببلوتوث، مشغل CD، كمبيوتر توضيح حالة السيارة، فرامل إلكترونية، دخول بدون مفتاح، تكييف يدوى، MP3، عدد السماعات 6، عداد المسافة، زر تشغيل السيارة، راديو، شاشة لعرض درجة الحرارة، شاشة لمس قياس 8 بوصة.

جهزت سيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2018 بزر تشغيل دوران الدفع الرباعي، ضوء في الصندوق الخلفي، مسند للذراع في الوسط، صندوق وحدة التحكم، قفل مركزي للأبواب، مقاعد من القماش، بمقاعد خلفية قابلة للطى، مسند يد أمامي، عجلة القيادة من الجلد.

تتوافر السيارة بمصابيح لقرائة الخرائط، عرض المعلومات المتعددة، عجلة قيادة كهربائية، فتحة تكييف Acخلفية، حاملات أكواب خلفية، التحكم فى المقعد  يدوى، تعديل ميل عجلة القيادة، جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، جهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة، مرآة للتجميل، مصباح الترحيب.

تتراوح أسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2018 في سوق المستعمل من مليون إلي مليون و 200 ألف جنيه، وفقاً للحالة العامة للسيارة.

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