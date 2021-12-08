شاهد.. رفع النقاب عن سيارة لاند روفر SV الجديدة

أعلنت شركة لاند روفر عن إطلاق الإصدار SV من أيقونتها Range Rover، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدام " SUV "، والتي تقدم داخل الأسواق العالمية والعربية، عبر باقة من التجهيزات الفنية باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب تصميمها الخارجي والذي يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

تعتمد سيارة لاند روفر Range Rover SV الجديدة على سواعد محرك بنزين ثماني الأسطوانات، سعة 4.4 لتر وبقوة 530 حصان، بالإضافة إلى توافر محرك ديزل سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات وبقوة 350 حصان.

وتتمتع السيارة الجديدة بالمزيد من الرحابة ومواضع التخزين المتعددة، وحوامل الأكواب ومساند المقاعد القابلة للضبط والترتيب الجديد للكونسول الأوسط، مع القمرة الرقمية المعتمدة على شاشة LCD قياس 12.3 بوصة وشاشة تاتش قياس 10.2 بوصة.

كما جهزت سيارة لاند روفر SV الجديدة بمقاعد تدليك في الخلف، مع طاولة قابلة للطي لتسهيل مهام العمل أثناء ركوب السيارة، وتزخر جميع الموديلات من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة بنظام معلومات وترفيه مع سماعات رأس هاي فاي مطورة خصيصا للركاب على المقاعد الخلفية.

تتمتع سيارة لاند روفر SV بمصابيح، وصفارة إنذا، وجدار فاصل داخلي يفصل السائق عن مقصورة الركاب الخلفية ، وعازل صوت عالي الجودة، ونظام وسائط متعددة ، بالإضافة إلى نظام اتصال داخلي ، وصندوق تبريد ، ومخرج طواري كنا تحصل على جميع المزايا والتنقيات التي توفرها رنج روفر svأوتو بيورجرافي القياسية.