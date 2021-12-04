نظرة شاملة عن لاندر روفر ديفندر 2021 في مصر .. صور

تمتلك شركة لاند روفر باقة مميزة من الطرازات القوية، والتي تشتهر بتصميمها الرياضي، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، وبرامج دعم قائد المركبة على الكثير من التحديات، ومن بين هذه الاصدارات تأتي النسخة العملاقة ديفندر 2021 والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري.

محرك السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2021

دعمت السيارة لاندر روفر ديفندر 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا، مع سرعة قصوى تقدر بـ 191 كيلومتر في الساعة، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية من 8 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الرباعي.

بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 3000 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 400 حصانا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 208 كم/ساعة، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع تلك النسخة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.1 ثانية.

الابعاد الهيكلية وتصميم السيارة لاند روفر ديفندر 2021

ترتكز السيارة لاند روفر ديفندر 2021 على قاعدة عجلات بطول 3.022 متر، مع نسبة طول بلغت 5.018 متر، وبعرض يبلغ 2.008 متر، بالاضافة إلى 1.965 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1075 لتر.

وجاءت السيارة بتصميم خارجي عملاق يعتمد على مصابيح أمامية ذات نظرة عدوانية، مع مصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، مع مفهوم رباعي الابواب، وعجلات رياضية مدعومة بجنط رياضي المظهر، وغطاء محرك عازل للصوت والحرارة، بالاضافة إلى انابيب عادم من الكروم.

تجهيزات الحماية والامان للسيارة لاندر روفر ديفندر 2021

تحتوي السيارة لاندر روفر ديفندر 2021 على نظام رصد النقاط العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، بالاضافة إلى قفل مركزي، وانذار مانع للسرقة، وبرنامج كشف التصادم، مع خاصية التحكم في التسارع، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التحكم في الثبات، مع برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC).

أسعار السيارة لاند روفر ديفندر 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل P300 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,595,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P400 2021 محرك 3000 سي سي تيربو بسعر 2,030,000 جنيه.