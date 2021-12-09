المغرب.. تسجيل 146 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية ، اليوم الخميس، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19″ و حالتَي وفاة بأعراض الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 351 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية عن الوضع الوبائي ، أن مليونا و934 ألفا و837 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس؛ فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و759 ألفا و148 شخصا، مقابل 24 مليونا و456 ألفا و314 تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة ذاتها إلى أن الحصيلة الجديدة من الإصابات بالفيروس ارتفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 951 ألفا و92 حالة منذ 2 مارس 2020؛ فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 934 ألفا و9 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.2 في المائة؛ فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفا و794 بنسبة فتك تصل إلى 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهة الدار البيضاء-سطات (64)، والرباط-سلا-القنيطرة (54)، ومراكش-آسفي (12)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10)، وجهة الشرق (3)، وجهة سوس ماسة (2)، وجهة بني ملال خنيفرة (1)، بينما تم رصد وفاة في الرباط وأخرى بالصخيرات تمارة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 2289؛ فيما عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 11 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 102، منها 4 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، أما نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19” فإنها تعادل حاليا نسبة 1,9 في المائة.