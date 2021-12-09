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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرح الزاهد وشاهين ينضمان لـ مسلسل "سوشيال"

صدى البلد

انضم كلا من الفنانة الشابة فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين والذي يعد من أبرز مطربي الراب على الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية ، وذلك إلى أسرة  مسلسل "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج روؤف عبد العزيز.

ونشرت الفنانة فرح الزاهد، عبر خاصة "ااٌستوري"، بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صورة تجمعها مع كلا من المخرج رؤوف عبد العزيز و مطرب الراب شاهين.

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يعد المخرج رؤوف عبد العزيز، أول من أكتشف فرح الزاهد، وقدمها لأول مرة في مسلسل"الطاووس" الذي عرض رمضان الماضي، وكانت بمثابة مفاجأة للجمهور، خاصة بعد تلقيها العديد من الأشادات عن دورها في المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل "سوشيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كل من  أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين تأليف محمد جلال في اولى تجاربه الدرامية، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

فرح الزاهد الفنانة الشابة فرح الزاهد شاهين مطرب الراب شاهين سوشيال روؤف عبد العزيز الطاووس

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