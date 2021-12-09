ضبط ربة منزل حاولت إدخال مواد مخدرة داخل أطعمة لسجين بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش وأقراص مخدرة" وهاتف محمول ومبلغ مالى داخل كيس بلاستيك بالأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء المودعين بسجن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد السجناء.



وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل "و ج ف" 40 سنة، مقيمة دائرة القسم حاولت إدخال 3 قطع من مخدر الحشيش و2 كيس بداخله كمية من البودر المخدر بإجمالى وزن 60 جرام، و225 قرص مخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالى موضوعين داخل كيس بلاستيك داخل الأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء.



وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بأنها حاولت إدخال المضبوطات للسجين "ع ف ع" مقيم دائرة القسم والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "إبراهيم الهوارى

" والذى تربطها به علاقة معرفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.