عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ربة منزل حاولت إدخال مواد مخدرة داخل أطعمة لسجين بشبرا الخيمة

المواد المخدرة
المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش  وأقراص مخدرة" وهاتف محمول ومبلغ مالى داخل كيس بلاستيك بالأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء المودعين بسجن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد السجناء.


وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل "و ج ف" 40 سنة، مقيمة دائرة القسم حاولت إدخال 3 قطع من مخدر الحشيش و2 كيس بداخله كمية من البودر المخدر بإجمالى وزن 60 جرام، و225 قرص مخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالى موضوعين داخل كيس بلاستيك داخل الأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء.


وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بأنها حاولت إدخال المضبوطات للسجين "ع ف ع" مقيم دائرة القسم والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "إبراهيم الهوارى 
" والذى تربطها به علاقة معرفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المواد المخدرة حشيش هاتف محمول كيس بلاستيك قسم شرطة مخدرات وسلاح أبيض

موضوعات متعلقة

بعد القبض على 5 متهمين.. تعرف على عقوبات ترويج المواد المخدرة

ترشيحاتنا

تامر أمين يعرض مشاجرة عنيفة بين فريقي سموحة وسبورتنج

جامع: إنشاء 13 مجمعا صناعيا أغلبها في محافظات الصعيد.. فيديو

بث مباشر| ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لأول مرة في لقاء خاص مع منى الشاذلي

خالد الجندي للرئيس : جزاك الله عن ذوي الهمم كل خير.. فيديو

تحرك عاجل من روسيا لمكافحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

لحظة هروب على العريض ذراع الغنوشي من حريق مقر النهضة في تونس|فيديو

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ