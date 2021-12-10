مع اقتراب الكريسماس.. اشتعال شجرة الميلاد في نيويورك لهذا السبب

اشتعلت شجرة كريسماس ضخمة موجودة أمام مقر شبكة فوكس نيوز في مانهتن في نيو يورك، بعدما تسلق رجل خمسيني الشجرة و قام بإضرام النيران بها و لكن دون خسائر بشرية .

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن رجل أمريكي بالغ من العمر50 عاما، ، قام بتسلق شجرة الميلاد الموجودة أمام مقر شبكة فوكس نيوز، اشعل النيران بها .



اعتقلت الشرطة الأمريكية ذلك الرجل بعد دقائق من اشتعال شجرة الكريسماس الضخمة التي كانت متواجدة أمام مقر الشبكة و قام الشرطة بإطفاء النيران على الفور .

ذكرت الصحيفة أن الأمور سارت على مايرام فيما بعد بسبب عدم وقوع خسائر بشرية أو حتى من الممتلكات من السيارات التي كانت متواجدة في الشارع و مرت الليلة بدون خسائر .

جدير بالذكر أن الرواد تداولوا صور للرجل بعد ان قام بإشعال النيران في شجرة الكريسماس و ظهرت الشجرة و هي تشتعل بأكملها و قامت الشرطة في الفيديو بمحاولة اخماد النيران .

https://twitter.com/AdamParkhomenko/status/1468467017162399745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468467017162399745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F894896%2FD8B1D8ACD984-D98AD8AAD8B3D984D982-D8B4D8ACD8B1D8A9-D8A7D984D985D98AD984D8A7D8AF-D988D98AD8B4D8B9D984-D8A7D984D986D8A7D8B1-D981D98AD987D8A7-D981D98AD8AFD98AD988

