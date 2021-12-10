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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مع اقتراب الكريسماس.. اشتعال شجرة الميلاد في نيويورك لهذا السبب

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

اشتعلت شجرة كريسماس ضخمة موجودة أمام مقر شبكة فوكس نيوز في مانهتن في نيو يورك، بعدما تسلق رجل خمسيني الشجرة و قام بإضرام النيران بها و لكن دون خسائر بشرية . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن رجل أمريكي بالغ من العمر50 عاما، ، قام بتسلق شجرة الميلاد الموجودة أمام مقر شبكة فوكس نيوز، اشعل النيران بها . 

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اعتقلت الشرطة الأمريكية ذلك الرجل بعد دقائق من اشتعال شجرة الكريسماس الضخمة التي كانت متواجدة أمام مقر الشبكة و قام الشرطة بإطفاء النيران على الفور . 
ذكرت الصحيفة أن الأمور سارت على مايرام فيما بعد بسبب عدم وقوع خسائر بشرية أو حتى من الممتلكات من السيارات التي كانت متواجدة في الشارع و مرت الليلة بدون خسائر . 
جدير بالذكر أن الرواد تداولوا صور للرجل بعد ان قام بإشعال النيران في شجرة الكريسماس و ظهرت الشجرة و هي تشتعل بأكملها و قامت الشرطة في الفيديو بمحاولة اخماد النيران . 

 https://twitter.com/AdamParkhomenko/status/1468467017162399745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468467017162399745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F894896%2FD8B1D8ACD984-D98AD8AAD8B3D984D982-D8B4D8ACD8B1D8A9-D8A7D984D985D98AD984D8A7D8AF-D988D98AD8B4D8B9D984-D8A7D984D986D8A7D8B1-D981D98AD987D8A7-D981D98AD8AFD98AD988
 

شجرة كريسماس كريسماس فوكس نيوز نيو يورك إضرام النيران

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