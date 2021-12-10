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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| أمريكا تلوح بالتصعيد ضد إيران وبن سلمان يزور البحرين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شهدت الساحة الإقليمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

بشرى سارة للمصريين.. ليبيا تفتح باب قيد شركات إلحاق العمالة
أعلنت سفارة دولة ليبيا لدى القاهرة، أمس الخميس، فتح باب القبول لمدة أسبوعين لتقديم طلبات الشركات المصرية لإلحاق العمالة الراغبة في قيدها لديها.

الغبار يغطي العاصمة السعودية الرياض وتحذير شديد اللهجة من الأرصاد
اجتاحت موجة غبار مساء الخميس العاصمة السعودية الرياض، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.

الولايات المتحدة تهدد بإجراءات إضافية ضد إيران وشركائها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي الخميس إن الولايات المتحدة تدرس مختلف الإجراءات الإضافية المتاحة ضد إيران مع شركائها ، بما في ذلك إسرائيل ، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لإنعاش الاتفاق النووي لعام 2015.

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي مفاوضات فيينا النووية مصالح دول الخليج

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس، أن الممكلة تأمل أن تكون المفاوضات النووية الحالية في فيينا مثمرة.

رسالة هامة من وزير الخارجية السعودي إلى الحكومة اللبنانية

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أنه لا يوجد أزمة بين السعودية وبين لبنان، مضيفاً أن الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني..

روسيا تدعو أمريكا وإسرائيل لعدم إجراء مناورات تحاكي الحرب مع إيران

دعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إسرائيل والولايات المتحدة، إلى ضبط النفس وعدم إجراء مناورات ضد إيران.

ستدفعون الثمن.. بريطانيا تهدد بوتين: ستواجه عواقب وخيمة حال مهاجمة أوكرانيا

حذر وزير الدفاع بريطانيا بن والاس، الخميس، روسيا من أنها ستدفع الثمن وستواجه عواقب وخيمة على المدى الطويل إذا أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن هجوم على أوكرانيا.

زيلينسكي: بحثت مع بايدن محادثاته مع بوتين وتسوية أزمة شرق أوكرانيا
ذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، تسوية الأزمة شرق أوكرانيا و"سير المحادثات" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

استعدادا للأسوأ..أمريكا وإسرائيل تبحثان الهجوم العسكري لتدمير منشآت إيران النووية

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، االخميس، عن احتمال كبير لبحث قادة الدفاع في أمريكا وإسرائيل، إجراء تدريبات عسكرية تحضرا للسيناريو "الأسوأ" عندما يضطر البلدان إلى مهاجمة إيران وتدمير منشآتها النووية.

ماكرون يدعو لإدخال إصلاحات على منطقة شنجن وإنشاء آلية جديدة لمراقبة الحدود

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، لإصلاح منطقة شنجن وإنشاء آليات جديدة لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة.

تونس.. إصابة نائب رئيس حركة النهضة في حريق بمقر الحركة

تعرض علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، الخميس، إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر حريق نشب بالمقر، في العاصمة، تونس.

تونس.. أول تعليق من قيس سعيد على حريق مقر النهضة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها على خلفية الحريق الذي اندلع بالمقر المركزي لحركة النهضة الإخوانية في العاصمة تونس.

بريطانيا ترسل 140 مهندسا عسكريا إلى بولندا لدعمها في مواجهة أزمة الهجرة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، إرسال 140 مهندساً عسكرياً إلى بولندا، على خلفية أزمة الهجرة في منطقة الحدود مع بيلاروس..

 

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