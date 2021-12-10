رمضان صبحي يعلن اختراق حسابه على إتستجرام

كشف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن محاولات لاختراق حسابه على “إنستجرام” خلال الساعات الماضية



وكتب رمضان صبحي، عبر حسابه على "إنستجرام": “يا جماعة أنا الأكونت بيجيلي إن في حد بيحاول يدخل عليه”.



انتشرت في الأونة الأخيرة أنباء عن قرب رحيل رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عن الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة .

وأكد حمد إبراهيم في تصريحات عقب فوز بيراميدز على مانياما وتأهله لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية، أنه حتي الآن لم يتلق رمضان صبحي أي عروض رسمية للرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة .



وأضاف أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع الجهاز الفني في هذا الشأن حتي الآن، مشدد على أن الحديث عن العروض من الممكن أن يكون في مجلس الإدارة فقط .