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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل بداية 2022 .. إنستجرام يتيح ميزة جديدة لاسترجاع الذكريات المميزة

إنستجرام يتيح ميزة
إنستجرام يتيح ميزة جديدة لاسترجاع الذكريات المميزة

أعلن تطبيق إنستجرام، أمس، عن ميزة جديدة لمستخدميه لإحياء الذكريات المميزة الخاصة بهم والتى قاموا بنرا على مدار عام 2021 ، والذى أوشك على الإنتهاء، حيث سيصبح بإمكان المستخدمين مرة أخرى استرجاع مشاركة "قصصهم" المفضلة مر أخرى.

 

وبحسب موقع The Verge فإن إنستجرام قد أعاد ميزة Playback المتعلقة بقصص إنستجرام، حيث سيكون على المستخدمين اختتيار حوالي 10 قصص، من أهم وأبرز القصص بالنسبة لهم على مدار العام، ثم يقوموا بمشاركتها مع أصدقائهم.

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ويمكن لمستخدمي إنستجرام القيام بتحرير القصص أو إضافتها أو إزالتها من قائمة التشغيل الخاصة بهم عبر أرشيف القصص الخاصة بهم ، والتي ستظهر في قائمة التشغيل.

 إنستجرام يتيح ميزة جديدة لاسترجاع الذكريات المميزة  

وسيرى المستخدمون رسالة في موجز إنستجرام الخاص بهم تدعوهم إلى إنشاء وتشغيل الذكريات المميزة في القصص ، وإذا رأوا قصة ما يريدون إضافتها ، فيمكنهم النقر فوق ملصق "2021" لعرضها ومشاركتها في التشغيل.

 

وعلى الرغم من أن التشغيل من المرجح أن يكون شائعًا ، خاصة مع مستخدمي إنستجرام الذين يرغبون في إعادة الترويج لقصصهم المفضلة ، إلا أنه من المحير بعض الشيء أن إنستجرام لم يتبنى ميزة نهاية العام الأبسط التي كانت شائعة في وقت سابق. 


وتعتبر ميزة انستجرام لمشاركة الذكريات المميزة ميزة منافسة لتطبيق الأغاني سبوتيفاى ، وهى ميزة نهاية العام والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة ومشاركة أفضل الأغاني والفنانين حيث لا تزال معظم التطبيقات المواقع تفشل في تكرار شعبيتها. 
 

تطبيق انستجرام قصص إنستجرام استرجاع الذكريات المميزة ميزات إنستجرام ميزات إنستجرام 2021

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