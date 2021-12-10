إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزى أبو المطامير و ايتاي البارود عن إزالة 10 حالات تعدي علي مساحة 1630 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 9 حالات تعدي على أرض زراعية على مساحة 1490 م٢ بناء بأبو المطامير عبارة عن أعمدة خرسانية و أسوار طولية وعرضية شدة خشبية و مبني بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 140 م بايتاي البارود عبارة عن قواعد خرسانية.